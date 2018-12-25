Доступная новинка Geely Vision X3 2019 модельного года официально представлена китайским автоконцерном

Сегодня, 13:13 \\ Авто/Мото

Заманчивое предложение приобрести модернизированный «заряженный» компакт-кросс по цене Lada Granta поступило от автогиганта Geely.

Один из крупнейших китайских производителей автоконцерн Geely наконец официально продемонстрировал модернизированную версию полюбившегося публике компактного кроссовера Vision X3, который в Китае по предварительным, оглашенным автоконцерном, данным в Китае будет составлять 50,9 тысяч юаней, что эквивалентно 480 тысячам российских рублей. За те же деньги можно купить и новую «Гранту», но теперь у автолюбителей появился выбор.

Габариты авто несколько увеличились за счет новых бамперов, и теперь составляют 4005х1760х1589 мм, длина колесной базы 2,48 м. под капотом новинки расположился 1,5-литровый 109-сильный «атмосферник», работающий в паре в вариатором CVT (напомним, что прежняя версия предполагала 4-ступенчатую АКПП). Автомобиль не доступен в полноприводном варианте даже в максимальных комплектациях.

Внешне в глаза бросается обновленная решетка радиатора, передний бампер с новыми дневными ходовыми огнями, иная головная оптика. Задняя оптика внешне не преобразилась, но изменена ее «начинка».

Изменения коснулись и салона. Теперь в нем доступна новая передняя панель с широкой консолью в центре. На консоли разместился широкий сенсорный экран мультимедийной системы, а под ним кнопочный блок управления климатической установкой. Рулевое колесо получило дополнительную стильную горизонтальную планку. Доступна возможность управления различными функциями авто с помощью смартфона.

 

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Автор - Алёна Лескова
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