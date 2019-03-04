«АвтоВАЗ» шокировал: Все «косяки» LADA Vesta Cross после 10 000 км раскрыл блогер
Российский вседорожный седан обладает красивым дизайном, но не застрахован от неприятностей.
Появившийся осенью прошлого года LADA Vesta Cross вызвал большой резонанс, благодаря высокому клиренсу и привлекательной внешности. Блогер с YouTube-канала «АвтоCH374» раскрыл все «косяки» седана повышенной проходимости после 10 000 км.
Автор видео приобрел вседорожный седан в сентябре прошлого года и с того времени наездил на нем 10 727 км. Стоимость LADA Vesta Cross в комплектации Luxe в минувшем году составила 872 000 рублей.
Самой первой проблемой приподнятого седана блогер назвал «брякающие звуки», возникшие уже после 2 000 км – оказалось, что при установке сигнализации на машину мастера забыли вставить провод подсветки ног в клемму. Наиболее неприятным «косяком» кросс-версии «Весты» автовладелец назвал стук в подвеске – официальный дилер провел диагностику, не выявившую поломок. Но позже мастера заменили на LADA Vesta Cross стабилизатор и передние амортизаторы, но стук не прекратился. Таким образом, «АвтоВАЗ» шокировал автовладельца.
Еще одним недостатком машины является неприятный гул при торможении – пришлось обращаться к дилеру, где заменили тормозные суппорта. После 6 000 км LADA Vesta Cross начала расходовать большое количество масла, но это не так критично, потому блогер не стал ничего делать.