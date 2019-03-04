«АвтоВАЗ» шокировал: Все «косяки» LADA Vesta Cross после 10 000 км раскрыл блогер

Сегодня, 09:27 \\ Авто/Мото

Российский вседорожный седан обладает красивым дизайном, но не застрахован от неприятностей.

Появившийся осенью прошлого года LADA Vesta Cross вызвал большой резонанс, благодаря высокому клиренсу и привлекательной внешности. Блогер с YouTube-канала «АвтоCH374» раскрыл все «косяки» седана повышенной проходимости после 10 000 км.

Автор видео приобрел вседорожный седан в сентябре прошлого года и с того времени наездил на нем 10 727 км. Стоимость LADA Vesta Cross в комплектации Luxe в минувшем году составила 872 000 рублей.

Самой первой проблемой приподнятого седана блогер назвал «брякающие звуки», возникшие уже после 2 000 км – оказалось, что при установке сигнализации на машину мастера забыли вставить провод подсветки ног в клемму. Наиболее неприятным «косяком» кросс-версии «Весты» автовладелец назвал стук в подвеске – официальный дилер провел диагностику, не выявившую поломок. Но позже мастера заменили на LADA Vesta Cross стабилизатор и передние амортизаторы, но стук не прекратился. Таким образом, «АвтоВАЗ» шокировал автовладельца.

Еще одним недостатком машины является неприятный гул при торможении – пришлось обращаться к дилеру, где заменили тормозные суппорта. После 6 000 км LADA Vesta Cross начала расходовать большое количество масла, но это не так критично, потому блогер не стал ничего делать.

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Автор - Михаил Соболев
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