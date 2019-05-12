«Нива» снова впереди: ТОП-5 доступных кроссоверов в России на начало лета назвали эксперты

В рейтинге дешевых SUV нашлось место для двух российских, двух китайских и одного французского автомобиля.

Пятое место достаётся популярному «французу» Renault Duster с 1,6-литровым бензиновым агрегатом, базовую комплектацию которого в России можно приобрести за 699 000 рублей. За 690 тысяч дилеры предлагают приобрести Lifan X50, оснащенный полуторалитровым «атмосферником» и механической коробкой передач.

Посередине списка расположилась старенькая Chevrolet Niva. «Шнива» не теряет своей популярности, продаваясь за 650 тысяч рублей, с возможностью добиться скидки в 65 тысяч, обогнав таким образом «серебряного призера» рейтинга дешевых кроссоверов – «китайца» Chery Tiggo 2, за которого просят от 673 тысяч рублей.

Наконец, первое место в ТОП-5 доступных кроссоверов в России на начало лета с внушительным отрывом в 160 000 рублей занимает прославленная LADA 4x4. Отечественная «Нива» предлагается по цене в 518 900 рублей, а с использованием различных программ компании «АвтоВАЗ» можно добиться снижения ценника до 440 000 рублей.