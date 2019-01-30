«Лакшери» кросс-купе за 1 000 000: В Китае показали новый Skoda Vision GT

По предположениям журналистов, его ценник лишь немного превысит стоимость оригинального Skoda Kamiq.

Skoda Vision GT является прототипом грядущего серийного кросс-купе Kamiq GT, разработка которого будет происходить на модульной платформе MQB, в то время как стандартный Skoda Kamiq строится на старой «тележке» PQ25. Главным отличием Vision GT станет независимая задняя подвеска, а также новые турбомоторы.

Силовая линейка Skoda Vision GT включит в себя два двигателя TSI с турбонаддувом на 1,4 и 2,0 литра, характеристики которых на данный момент не объявлены. На стартовавшем в Китае мотор-шоу был показан концепт данной модели, отличающийся от ожидаемой серийной версии новой радиаторной решеткой, модифицированной оптикой, вытянутым кузовом и иной линией остекления.

Стоит уточнить, что базовый Skoda Kamiq появился в продаже ещё в прошлом году, и в движение его приводил 115-сильный атмосферный мотор. Ценник данной модели составляет 1 000 000 рублей, и ожидается, что «лакшери» кросс-купе Skoda Vision GT будет ненамного дороже.