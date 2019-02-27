Премиальная копия Chevrolet Captiva: К индийским дилерам приехал внедорожник MG Hector

Что примечательно, новая генерация самого Chevrolet Captiva пока не появилась в продаже, и предзаказать её можно будет лишь с 4 июня.

В Индии стартовали продажи американо-китайского кроссовера MG Hector, к созданию которого приложили руку компания SAIC из поднебесной и прославленный концерн General Motors. Автомобиль будет доступен в нескольких комплектациях, самая дешевая из которых будет продаваться за полтора миллиона индийских рупий (чуть менее 1,4 миллиона рублей), а за «топовую» комплектацию паркетника запросят 2 миллиона рупий (1,87 миллиона рублей).

На старте серийные продажи MG Hector будут проходить лишь в Индии, однако не исключается, что в случае успеха кроссовер может существенно расширить свою географию. Премиальная копия Chevrolet Captiva оснащается дизельным 2,0-литровым «атмосферником» на 170 «лошадок», в качестве альтернативы которому предлагается полуторалитровый бензиновый мотор с турбонаддувом, выдающий 150 «лошадей».

Привод китайского внедорожника MG Hector безальтернативно передний, а вот в качестве трансмиссии можно выбрать как механическую, так и роботизированную коробку передач на 6 скоростей.