«Включаю печку – пахнет кисляком»: Как избавить салон Renault Duster от неприятного запаха – сеть

Автовладелец пожаловался, что не может нормально использовать отопительную систему своего кроссовера, и в сети предложили решение проблемы.

По словам водителя, с таким он столкнулся впервые, и он не знает, как ему быть: «Включаю печку – пахнет кисляком». При этом Renault Duster у автомобилиста совсем недавно, потому он понятия не имеет, можно ли прочистить печку, или же нужно менять ту или иную деталь целиком.

Как объяснили комментаторы в тематическом сообществе «ВКонтакте», избавить салон Renault Duster не так уж и сложно. Для этого можно попробовать сначала прочистить радиатор кондиционера, а затем – обработать его специальной моющей пеной, продающейся в небольших баллончиках.

Также рекомендуется вытащить фильтр и оценить его состояние. В том случае, если на нём нет серьезного налета грязи и пыли – источник кислотного запаха Renault Duster стоит искать в другом месте. Чтобы не было этой «надоедливой вони», перед постановкой кроссовера на длительную стоянку, автолюбители советуют выключить кондиционер, дав системе 5-7 минут покрутить вентилятор вхолостую.

«Испаритель просохнет от конденсата и не будет пахнуть. Делаю так всегда, как до работы или дома доезжаю», – делится советами владелец Renault Duster. Если этого не делать, то в дальнейшем конденсат может закиснуть ещё хуже, и запах будет вывести гораздо сложнее.