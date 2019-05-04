«УАЗ не радует глаз»: На треснувшие патрубки 2-летнего УАЗ «Патриот» пожаловался владелец

Сегодня, 12:27 \\ Авто/Мото

Водитель приобрёл себе нового «Патрика» в 2017 году, и уже сейчас обнаружил на нём серьёзные дефекты.

В сообществе владельцев УАЗ «Патриот» соцсети «ВКонтакте», один из автомобилистов решил пожаловаться на низкое качество некоторых комплектующих для отечественного внедорожника, из-за которых он теперь не знает, как ему исправлять ситуацию.

«Потрескались патрубки системы охлаждения, идущие на отопитель. УАЗ больше не радует глаз!», – возмущенно восклицает водителей, уточняя, что не знает, идут ли дальше в салон УАЗ «Патриот» какие-либо шланги или трубки, или же там сразу располагается теплообменник радиатора.

Из-за этой трещины автовладельцу теперь страшно пытаться включать печку, и его очень радует, что наступила жаркая пора и ему пока не придется страдать от холода. При этом более опытные комментаторы в тематическом сообществе уверили водителя, что других трубок там нет, и дальше трескаться попросту нечему.

«В салоне шлангов нет. Разве что в туннеле будет два шланга, если в самом автомобиле предусмотрено две печки», – объясняют комментаторы. При этом треснувшие патрубки владелец проблемного УАЗ «Патриот» даже заменить не может, поскольку при покупке в комплекте их шло 4 экземпляра, однако под печку «Патрика» подошел лишь один: «Вот такие вот наборы», «За что только деньги платим?».

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Автор - Алекс Ройзман
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