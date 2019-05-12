«Вали отсюда – вот и вся скидка»: О сложностях покупки LADA Vesta SW из салона рассказали в сети

Сегодня, 09:59 \\ Авто/Мото

По словам водителей, купить новую «Весту» за наличные деньги – крайне сложно.

Проблема возникает в том, что официальные дилеры «АвтоВАЗ» крайне неохотно соглашаются продавать LADA Vesta SW за «наличку» в той комплектации, которую выбрали сами клиенты. Об этом рассказали в сообществе «вестоводов» соцсети «ВКонтакте», пожаловавшись на то, что «официалы» мало того, что не хотят торговаться, так ещё и норовят навесить как можно больше бесполезных дополнительных опций.

«Если у них нет цели продать со скидкой, то хоть ты об стену расшибись. Вали отсюда – вот и вся скидка», – возмущаются комментаторы, объясняя, что за наличный расчёт продавать LADA Vesta SW официальными дилерам попросту невыгодно, ведь с этой покупки они сами получают крайне мало прибыли.

«Им же выгоднее протащить вас по 7 кругам этого ада: трэйд-ин, кредитования, разные допы, которые купить можно за 5 тысяч рублей, а они их продают за 20-25 тысяч», – негодуют отечественные автомобилисты, уточняя, что выгодно купить LADA Vesta SW из салона получится только в том случае, если у потенциального клиента есть в нём какие-либо связи: «Через знакомства вышло взять за наличку, так ещё и сэкономить 15 тысяч».

Впрочем, нашелся один владелец LADA Vesta SW, которому крупно повезло прийти в салон за новым автомобилем тогда, когда план на продажи был выполнен – так ему объяснили представители официального дилера: «Купил за нал, даже не пытались впарить допы, ещё и скидку за это сделали в 45 000 рублей».

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Автор - Алекс Ройзман
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