«Битва вне дорог»: Jeep Cherokee Trailhawk сразился с УАЗ «Хантер» на бездорожье

Американский и российский внедорожники оценили на сложных участках бездорожья.

В проходимости УАЗ «Хантер» никто не сомневается, но есть еще Jeep Cherokee Trailhawk, который тоже обладает неплохими вседорожными параметрами. Блогеры с YouTube-канала «Палыч Live» организовали «битву вне дорог» для американского и российского внедорожников.

Подкапотное пространство «Чероки» занимает 2,4-литровый мотор с производительностью 175 «лошадок», работающий в паре с АКПП и полным приводом. По словам экспертов, мощности внедорожника от Fiat Chrysler достаточно для движения по трассе, но как он будет вести в экстремальных условиях, неизвестно. Помимо того, Jeep Cherokee Trailhawk обладает вседорожными шинами и понижающей передачей.

Прежде всего американский внедорожник решили испытать на бездорожье с песком, которое он смог преодолеть только с активированным режимом «Песок», а также смог легко проехать по более сложному бездорожью.

УАЗ «Хантер» легко преодолел такое же бездорожье, так как у него более длинные хода подвески. На песчаную возвышенность Jeep Cherokee Trailhawk смог заехать без «понижайки», но данный участок бездорожья у него не получилось покорить прославленный «Хантер» только с разгона российский внедорожник взобрался на возвышенность.