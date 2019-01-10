21 000 000 за роскошный гибрид: Bentley объявила ценники внедорожника Bentayga Hybrid

Сегодня, 04:00 \\ Авто/Мото

В рамках автосалона в Китае стали известны и изменения, коснувшиеся премиального SUV.

Роскошный гибрид Bentley Bentayga смогут приобрести все желающие, кто захочет расстаться с 2 197 000 юаней (почти 21 000 000 рублей). Впрочем, данный ценник оправдывается впечатляющим оснащением, а также ультимативным дизайном британского внедорожника.

В качестве силовой установки для Bentley Bentayga Hybrid будет предлагаться подключаемая гибридная система, представляющая собой 3,0-литровый 6-цилиндровый агрегат и электродвигатель. О силовых характеристиках автомобиля на данный момент ничего неизвестно.

Запас хода на одной лишь электротяге позволит кроссоверу проезжать более 50 километров. Привод – безальтернативно полный, также на выбор водителя будет доступно 4 различных режима вождения. Что примечательно, в остальном различий между гибридной Bentley Bentayga и его стандартной версией не наблюдается.

Разве что в интерьере автомобиля за 21 000 000 рублей можно отметить обновленную приборную панель с возможностью контроля состояния батареи, а также переработанное головное устройство, с которого также можно следить за ёмкостью аккумулятора и работой электромотора.

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Автор - Алекс Ройзман
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