Иномарка с «кондеем» до 700 000: ТОП-5 дешевых автомобилей с кондиционером назвали эксперты

Сегодня, 18:01 \\ Авто/Мото

В жаркий летний период на российский дорогах никак не обойтись без дополнительного охлаждения.

В данном списке представлено 5 автомобилей с кондиционером, стоимость которых не превышает 700 000 рублей, и открывает рейтинг седан Datsun on-DO. В комплектации Trust II на данный автомобиль устанавливается климат-контроль, и ценник «японца» при этом равен всего лишь 531 тысяче рублей.

Ещё одна иномарка с «кондеем» – собрат on-DO в лице хэтчбека mi-DO, который в аналогичной комплектации приобрести можно за 570 000 рублей. Посередине списка расположился Renault Logan в исполнении Life, в которой кондиционер с салонным фильтром устанавливается за 30 000 рублей. Следом за ним идёт его аналог в лице Renault Sandero и их ценники равны соответственно 648 и 660 тысяч рублей.

Наконец, последнее место в ТОП-5 дешевых автомобилей с кондиционером занял китайский Lifan Solano. За 680 000 рублей можно приобрести практически максимальную версию популярного седана, которая, помимо множества других опций предусматривает наличие двузонного кондиционера.

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Автор - Алекс Ройзман
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