Из «тазов» и палок: Самый доступный вездеход «Лесник-М» показали в сети

Сегодня, 16:18 \\ Авто/Мото

Вологодские мастера собрали вездеход из остатков старых машин УАЗ, ВАЗ и стальных труб.

Данная спецтехника прекрасно подойдет для Дальнего Востока России, в котором предостаточно потайных уголков, забраться в которые для большинства современных машин и даже дорогих внедорожников – задача, близкая к невыполнимой. Ради того, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, и был построен самый доступный вездеход «Лесник-М».

О его доступности говорит тот факт, что собирали его буквально из «тазов» и палок: на изготовление нетипичного автомобиля пошли комплектующие от УАЗ-469 – два доработанных карданных вала и два моста с рессорной задней подвеской, а также от ВАЗ-21083. От «Восьмерки» вездеходу достался пластиковый руль, силовая установка на 82 «лошадки», а также коробка передач.

Цена данных деталей не так высока, однако вкупе с дополнительным оснащением и усиленными колесами, итоговая стоимость «Лесник-М2 достигает 1,4 миллионов рублей, что вполне скромно, как для автомобиля подобного предназначения. Что примечательно, за 11 000 рублей, можно дополнительно установить на машину тент и широкие пластиковые крылья, которые защитят большую часть кузова от грязи.

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Автор - Алекс Ройзман
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