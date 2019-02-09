«Проедет еще столько же»: Какие трудности ждут LADA Largus с пробегом в 120 000 км рассказали эксперты

Сегодня, 15:05 \\ Авто/Мото

LADA Largus в настоящее время пользуется высоким уровнем спроса на отечественном рынке, но и при его эксплуатации могут возникать проблемы. Эксперты рассказали, с какими трудностями можно столкнуться в процессе использования российского универсала после пробега в 124 600 км.

Интересно, что на «Ларгусе» журналисты ездят уже 7 лет, и при этом он не доставил больших неприятностей. Все проблемы советского фургона вполне решаемы. Прежде всего эксперты обратили на «аппетит» машины, выросший до 11,7 литров на 100 км, но при этом мотор отлично функционирует и не наблюдается масложор.

Недавно специалисты заметили перебои в работе двигателя на холостом ходу –для устранения этой неполадки пришлось промыть регулятор в дроссельном патрубке. КПП и колесные приводы на LADA Largus оказались исправны, но в работе сцепления наблюдались сбои – слышался шум выжимного подшипника.

Осмотрев подвеску на «Ларгусе», эксперты выявили большое количество недостатков, среди которых стоит выделить люфты в правом наконечнике рулевой тяги и вышедшие из строя стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Данные компоненты пришлось заменить. В целом, состояние LADA Largus при пробеге больше 120 000 км удовлетворяет экспертов, так как пока никаких серьезных неполадок не наблюдается. «Проедет еще столько же», - отмечают специалисты.

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Автор - Михаил Соболев
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