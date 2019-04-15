Отличаем мастера от шарлатана: О способах «подставы» от автоподборщиков рассказали эксперты

Профессия подборщика стала крайне популярна в последнее время, потому заработать на ней пытаются даже максимально некомпетентные люди.

Чтобы стать «профессиональным автоподборщиком», как данные личности себя позиционируют, чаще всего предостаточно посмотреть несколько видео на YouTube и обзавестись самым дешёвеньким толщиномером, потому в это дело сейчас лезут все, кому не лень. Вместе с тем, вероятность нарваться на «подставу» из-за этого тоже растёт, потому эксперты решили раскрыть несколько способов, которыми покупателей могут обмануть.

Подборщики частенько предлагают своим клиентам заранее подготовленные автомобили. Это могут быть машины их друзей или близких, и состояние их может быть вполне приличным, но в большинстве случаев – речь идёт о «проплаченном» подборе, из-за которого покупатель может получить себе настоящий автохлам вместо адекватного автомобиля. Да и времени на «подбор» у так называемых «экспертов» уходит куда меньше.

Также распространены случаи, в ходе которых подборщик не только берет деньги с клиента, но и договаривается с продавцом, чтобы он поднял стоимость машины на определенную сумму, заплатив ему какой-то процент с этого – таких автоподборщиков нужно бояться сильнее всего, ведь именно они пытаются продать реальный «мусор» от мира авто.

Ещё одна проблема заключается в невозможности как-либо узнать квалификацию сомнительного специалиста. Некоторые из них на самом деле пытаются сделать всё правильно, по канонам роликов с YouTube, однако проблема в том, что специфических знаний эти видео не приносят, потому как бы не смотрел подборщик на сварочный шов, как бы не оттягивал резинки уплотнителей – он не поймет, что на самом деле с машиной не так.

Наконец, важно помнить, что профессионал своего дела не будет пускаться в ожесточенные споры со своим клиентом: бывают ситуации, в которых покупатель действительно не прав, однако эксперт в таком случае будет максимально учтивым и постарается объяснить всё как можно более вежливо, потому отличить мастера от шарлатана, на самом деле, не так уж и сложно.