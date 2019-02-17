«Настоящий клад»: Состояние ВАЗ-2102 с малым пробегом оценили блогеры

Сегодня, 17:05 \\ Авто/Мото

Советский универсал, на котором почти 30 лет никто не ездил, порадовал своим состоянием.

Многим ценителям ретромобилей хотелось бы увидеть легендарный ВАЗ-2102, выпущенный прямо с завода. Блогерам с YouTube-канала «Ретрорембаза» повезло – они нашли культовую «двойку» в отличном состоянии, с малым пробегом и оценили ее.

По словам обзорщиков, найденный ВАЗ-2102 приобрели в 1983 году, после чего он 16 лет стоял в гараже пока его не продали коллекционеру. У любителя старинных авто культовый российский универсал пребывал еще 10 лет, но при этом его пробег составил всего 120 км.

Блогеры произвели осмотр внешнего облика и салона отечественного автомобиля. По их оценке, состояние кузова и интерьера отличное – нет никаких следов коррозии и потертостей в салоне. «Настоящий клад», - поделились своими восторгом обозреватели.

Колесные диски на ВАЗ-2102 обладают «родными» покрышками, которые порадовали блогеров своим хорошим состоянием, а помимо того, в восторг их привела обивка багажного отсека, и «запаска», которая к всеобщему изумлению, хорошо сохранилась. Порадовал авторов видео и фирменный набор инструментов, которым в «базе» оснащается «двойка». Моторный отсек советского универсала оказался чистым, а единственным удручающим моментом стало наличие плотного слоя пыли на кузове.

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Автор - Михаил Соболев
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