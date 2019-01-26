Ждём в России: Эксперты назвали автомобильные новинки, которые выйдут на рынок летом

Некоторых из них с нетерпением ждут россияне.

С начала 2019 года уже несколько автомобильных новинок вышли на рынок России. Эксперты назвали модели, появление которых ожидается этим летом.

Первой и самой ожидаемой новинкой является «внедорожная» версия «Гранты» в кузове универсал – LADA Granta Cross. «АвтоВАЗ» уже отправил к дилерам первые экземпляры, но официальных цен ещё нет. 250 единиц Renault Arkana в топовой комплектации мигом распродались в шоу-румах, а полноценные продажи купеобразного кроссовера начнутся летом.

Появление ещё одного представителя SUV ожидается в это время – Haval F7. Автомобиль выпускается на заводе под Тулой, благодаря чему его ценник приятно удивит россиян.

Также к выходу на рынок готовятся гибридный кроссовер Toyota RAV4, который уже доступен в Украине и других странах, универсал Kia Soul нового поколения, новый кроссовер Audi Q3, паркетник Citroen C5 Aircross свежей генерации, внедорожный универсал Volvo V60 Cross Country, роскошный Mercedes GLC и купеобразный Porsche Cayenne Coupe.