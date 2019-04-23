«Идеален для леса»: Впечатлениями от Subaru Forester 2019 поделилась автоледи

Девушка считает, что новое поколение «японца» несущественно поменяло привычное восприятие автомобиля.

Subaru Forester 2019 года выпуска построен на новой платформе – шасси Subaru Global Platform должно стать определяющим для японского бренда, поскольку до 2025 года большинство «свежих» моделей будет строиться на данной «тележке». Обзорщица с YouTube-канала WheatenTestDrive считает, что «Лесник» следующей генерации сохранил все те основные качества, за которые его так полюбили по всему миру.

Симметричный полный привод и отличная проходимость – прекрасное сочетание, проверенное временем, и девушка считает, что для полноты картины предыдущим версиям Subaru Forester недоставало лишь более широкого спектра различных вспомогательных опций поддержки водителя. В новом «Форестере» же появилась функция контроля схода с полосы, боковые и задник камеры, интеллектуальная головная оптика и многое другое.

Автоледи проехалась на Subaru Forester 2019 по снежным лесным склонам, и оказалось, что в таким условиях новый «Форик» чувствует себя едва ли не лучше всего. Подводя итог, девушка заявила, что впечатления от «Лесника» остались у неё сугубо положительными, и её радует, что теперь его можно рассматривать не только как обычный внедорожник, но и, в первую очередь, как автомобиль с приличным функционалом: «Идеален для леса и дальних семейных поездок».