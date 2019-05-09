«Без толщиномера – никуда»: Как следует выбирать подержанный Volkswagen Polo, объяснил блогер

Сегодня, 09:03 \\ Авто/Мото

Популярный обзорщик поделился основными советами о том, на что стоит обратить внимание, покупая популярного «немца».

На своём YouTube-канале «Мужская тема» автомобилист объяснил, что покупка «правильного» Volkswagen Polo с пробегом – не такая уж и простая задача. В первую очередь, водитель рекомендует не бояться тех машин в объявлениях, номера которых специально закрыты, ведь далеко не всегда это может значить, что продавец пытается скрыть от потенциальных покупателей участие в ДТП или прочие «темные» стороны автомобиля.

«Не исключено, что водитель – старовер, и просто не хочет показывать номера первому встречному», – объясняет блогер, уточняя, что, выезжая на осмотр подержанного Volkswagen Polo, рекомендуется всегда брать с собой толщиномер. Неопытный водитель без него, ни по зазорам, ни по краске, не сможет выяснить, родное ли тут ЛКП или же крашенный кузовной элемент: «Обычно Поло имеет ровное ЛКП, немцы по-другому не умеют».

По словам водителя, Volkswagen Polo имеет один из лучших кузовов в бюджетном классе, но вот само лакокрасочное покрытие у него достаточно нежное, потому проблемные места обнаружить будет очень просто: «Без толщиномера – никуда. Проверяйте всё очень тщательно, и если обнаружите малейший намек на изменение геометрии кузова, то брать этот Поло крайне не рекомендуется!».

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Автор - Алекс Ройзман
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