«Джетте и не снилось»: Прочность материала, из которого сделана Skoda Octavia A7, расхвалил блогер

Сегодня, 08:04 \\ Авто/Мото

Чешский лифтбек отличается завидным качеством материала, из которого изготовили.

Автолюбителей всегда привлекала Skoda Octavia A7 не только внешностью, но и качеством материала, из которого она собрана. Блогер с YouTube-канала «В гараже у Сандро» расхвалил прочность металла, из которого сделан чешский лифтбек.

Автовладелец снял видео, в котором он распилил Skoda Octavia A7 и убедился, что стойки ветрового стекла на чешском лифтбеке достаточно крепкие, чего не скажешь об этих элементах на Volkswagen Jetta. «Джетте и не снилось», - так оценил качество сборки «чеха» блогер.

Пороги и днище на Skoda Octavia A7 тоже демонстрируют прочность, которая подчеркивается усиленной конструкцией, характерной для кузова лифтбек. Помимо того, у Volkswagen Jetta в кузове седан более жесткий кузов, а названные усиления на чешском лифтбеке призваны компенсировать недостаточную жесткость кузова «Октавии».

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Автор - Михаил Соболев
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