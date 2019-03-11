И для города, и на «дальняк»: Впечатлениями от LADA Vesta SW поделился «Шнивовод»

В целом универсал понравился владельцу внедорожника, хотя он заметил и несколько недостатков.

На YouTube-канале Pod Kapot был размещен ролик, в котором «Шнивовод» поделился впечатлениями от LADA Vesta SW с 1,8-литровым мотором и «механикой». Прокатившись за рулём новой машины, автолюбитель сразу отметил, что разгоняется и держит дорогу она гораздо лучше Chevrolet Niva, а вот подвеска ему показалась жестковатой.

Он оценил, как универсал легко едет в горку, а при отпускании педали сцепления нет задержки перед тем, как автомобиль ускоряется. Однако вместо 5-скоростной МКПП просится «шестиступка». Тем не менее, водитель считает, что такой вариант можно брать для города, ведь скорости не приходится переключать слишком часто, но и на «дальняк» на этой машине можно отправиться.

По его словам, руль хороший, резкий. Тормоза у «Весты» не самые чувствительные, зато позволяют при желании затормозить более плавно. «Шнивовод» также отметил, что шумоизоляция у LADA Vesta SW «на уровне».

К минусам модели была причислена приборная панель, на которой в солнечную погоду невозможно ничего рассмотреть. Даже у «Шнивы» есть регулировка подсветки. Не понравилась водителю и обзорность автомобиля, так как передние стойки «съедают» много пространства. Без внимания не остались и внутренние дверные ручки, которые скрипят.

Отметим, что тест проводился не только на трассе, но и на легком бездорожье, где универсал ощущал себя в родной стихии.