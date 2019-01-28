Geely привезет в Россию новое кросс-купе Geely FY11 на базе Volvo

Geely объявила о планах вывести новое кросс-купе на российский рынок в начале следующего года. Ожидается, что FY11 будет стоить ещё дороже, чем у себя на родине, где его можно купить за 135 800-216 800 юаней (1 270 000-2 030 000 рублей).

Как рассказал журналистам Чжан Шоухэ, вице-президент «Джили-Моторс», в третьем квартале 2019 года в России станет доступен «внедорожный» хэтчбек Geely GS, а в четвёртом квартале – кроссовер SX11. В дальнейшие планы компании входит обновление флагманского Atlas, после чего настанет черед FY11.

Вероятнее всего, в Россию приедет версия с 2,0-литровым наддувным мотором Volvo B4204T, выдающим 238 лошадиных сил. Пару ему составит 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin. Покупатели смогут выбрать между передним и полным приводом.

С одной стороны, в компании рассчитывают, что Geely FY11 привлечет внимание автолюбителей богатым оснащением. В Китае автомобиль продаётся с опцией распознавания лица водителя, которая позволяет «запоминать» и активировать индивидуальные настройки сидения, руля, климат-контроля и т. п.

В список оснащения модели также входят системы помощи при парковке, мониторинга «мертвых» зон, адаптивный круиз-контроль и многое другое. С другой стороны, не исключено, что комплектации в России могут существенно «урезать» ради снижения стоимости.

Напомним, кросс-купе Geely FY11 стало первой моделью, которую китайцы построили на платформе CMA, разработанной совместно с Volvo. Эта же «тележка» лежит в основе автомобилей Lynk&Co и Volvo XC40.