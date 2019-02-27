Чем плох «Крузак»: Блогер рассказал, о чем стоит подумать перед покупкой Toyota Land Cruiser 200

Сегодня, 16:15 \\ Авто/Мото

«Крузак» многие считают неубиваемым внедорожником, который стоит раз купить и забыть обо всех проблемах, связанных с ремонтом, однако блогер решил доказать, что это не совсем так.

Своим мнением и советами блогер поделился на канале «Тот самый перекуп». Он сразу отметил, что из-за востребованности Toyota Land Cruiser 200 на вторичном рынке его легко продать, но точно так же легко и часто эти автомобили подвергаются угону. Поэтому, покупая «двухсотку», стоит хорошенько проверить, не угонялась ли она. Также нужно помнить, что штатной сигнализации для защиты «японца» будет недостаточно. Плох «Крузак» и тем, что с ним трудно вычислить, скручен ли пробег и насколько.

Главная «болячка» 200-го «Крузака» в рамках гарантийного срока – это помпа, по данным дилеров, именно ее приходится ремонтировать до 100 000 км пробега. Что касается двигателя, подвески – все это, как сказал блогер, может служить очень и очень долго, если грамотно и регулярно обслуживать внедорожник, проходить ТО и менять расходники.

По этой причине выбирать Toyota Land Cruiser 200 на «вторичке» нужно, в первую очередь, глядя на состояние автомобиля, а не его возраст, количество владельцев и пробег. Если к машине относились небрежно, не меняли масло, гоняли, то «она может ехать, а потом в один прекрасный момент встать», – сообщил автор.

Отдельно он посоветовал осматривать «Крузер» на предмет попадания в ДТП. Обычно страдают передние части, ремонт которых обходится дороже всего. Блогер рекомендовал хорошо изучить кузов: на каждом его элементе должна находиться оригинальная наклейка с VIN-кодом. Далее он рассказал, что при запуске двигателя из маслозаливной горловины не должен валить дым, арочные чаши под капотом не должны гнить, а выхлоп даже у дизельных версий должен оставаться чистым.

Также блогер добавил, что не нужно гоняться за самыми бюджетными вариантами: по цене около 1,5 млн рублей можно найти только самые «убитые» «Крузаки».

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Автор - Марина Кравченко
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