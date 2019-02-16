Не хватает «козырька»: О «косяке» LADA Granta рассказал владелец

Сегодня, 07:00 \\ Авто/Мото

Автомобилист обнаружил в отечественном «бюджетнике» крайне неприятный недостаток, который можно не увидеть при покупке транспортного средства.

На YouTube-канале VLGavto показано видео, в котором владелец LADA Granta рассказал о «косяке» машины. Уточним, что речь идет о рестайлинговой «Гранте» в версии «Комфорт», приобретенной рассказчиком в нынешнем году. Автомобилист в ролике пожаловался на то, что в солнечную погоду приборная панель машины «скрывается» под бликами на защитном стекле, из-за которых весьма проблематично, а порой и вовсе нереально разглядеть информацию на приборах.

По мнению автомобилиста, в LADA Granta не хватает «козырька», который бы закрывал панель приборов от солнечного света. Чтобы это доказать, автор имитировал своей ладонью «козырек», и действительно блики на защитном стекле исчезли.

Примечательно, что если данный случай не единичный, то при покупке LADA Granta можно просто не заметить этот недочет. Ведь тест-драйв машины может проходить в пасмурную погоду или в любых других условиях, когда прямые солнечные лучи не падают на приборную панель. Однако ранее еще не было подобных жалоб, а потому, можно предположить, что в машине рассказчика – дефект. В ролике можно заметить, что защитное стекло всё покрыто мелкими трещинами – именно они виновны в бликах, так как рассеивают свет. Они могли образоваться при надавливании на стекло как на производстве, так и во время эксплуатации машины. Кроме того, трещины могли появиться под воздействием солнечных лучей. В любом случае, будущим «грантоводам» стоит присмотреться к приборной панели машины перед ее покупкой.

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Автор - Макс Обломов
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