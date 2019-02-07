Эксперт рассказал, стоит ли покупать Hyundai Santa Fe второго поколения с пробегом

Кроссовер – надежное комфортабельное авто с повышенной проходимостью. Касается ли это подержанного «Санта Фе» или не стоит его приобретать, разбирался эксперт.

На вторичном рынке сегодня широкий выбор подержанных кроссоверов по демократичной цене. В их числе Hyundai Santa Fe CM, цена которого колеблется от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. На стоимость влияет год выпуска (II поколение Santa Fe выпускалось с 2005 по 2012 год) и комплектация. Техническое состояние по умолчанию «живое». Если же под капотом слышится стук, скрежет, или на кузове присутствуют явные следы ржавчины (значит, авто побывало в ДТП), то от покупки лучше отказаться. Также, если запрашиваемая стоимость превышает 1 млн рублей, то стоит поискать подержанный «Санта Фе» III поколения. В этом убежден эксперт популярного YouTube-канала «АВТО ПЛЮС» Петр Баканов.

Стоит с осторожностью отнестись к «американским» Santa Fe. Эти машины чаще всего «убитые» в плане мотора и АКПП, а также американцы грешат «скручиванием» миль на одометре.

Из несомненных плюсов – надежная подвеска, требующая минимального обслуживания. Какой бы вариант двигателя не был под капотом – бензиновые 2,4 или 2,7 л либо «дизель» 2,2 л, его ресурс нередко достигает 500 тысяч км, а чтобы «отодвинуть» капремонт и отрегулировать потребление топлива, не допуская перерасхода, достаточно промывать форсунки и топливную систему, регулярно менять масло.

Авто доступно с 4-, 5- и 6-ступенчатым «автоматом» или 5-ступенчатой «механикой». МКПП более надежна, если машину не «убивали» «прелестями» пересеченной местности слишком часто. АКПП-варианты более чувствительны и требуют регулярной смены масла.

Салон комфортный для всех пассажиров. Система безопасности на высоте. Также доступен полный электропакет.

Зато авто требовательно к уровню заряда АКБ. Свечи (с платиновыми электродами) необходимо менять регулярно, чтобы не «спалить» модуль зажигания. Такие свечи зажигания стоят не дешево.

По большому счету, не стоит опасаться приобретения Hyundai Santa Fe II поколения, но проверку перед покупкой лучше пройти.