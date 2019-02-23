Уже у дилеров: В сети показали первый Haval H7 российской сборки

Собранные в России кроссоверы Haval H7 уже поступают в дилерские центры: сотрудник одного из них даже показал кадры, где можно рассмотреть некоторые детали новинки.

По словам сотрудника, кроссовер обзавелся раздвоенной выхлопной системой, вместительным багажником, правда без электропривода, и 19-ми дисками. Он отметил, что Haval H7 оснастили современным мультимедийным комплексом с большим тачскрином, отзывчивым, ярким, с хорошим качеством изображения и звука.

Известно, что собираемый под Тулой Haval H7 получил в качестве силового агрегата 1,5- и 2-литровые моторы мощностью в 150 и 190 лошадиных сил соответственно. В связке с ними будет работать единственно доступная трансмиссия – «робот» DCT.

Сколько будет стоить новинка, пока неизвестно. Старт продаж и начало промо-кампании Haval H7 намечены на 5 июня.