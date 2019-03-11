«Рио» с амбициями паркетника: Стоит ли брать Kia Rio X-Line с пробегом, рассказал эксперт

Сегодня, 12:43 \\ Авто/Мото

В России корейский высокий хэтчбек продаётся с 2017 года, а значит скоро на вторичном рынке появятся 3-летние машины по более низкой цене.

Kia Rio X-Line продаётся с 1,4- и 1,6-литровыми моторами мощностью 100 и 123 «лошадки» соответственно. Если в первом случае покупатели выбирают из двух вариантов исполнений, то со «старшим» двигателем предусмотрено аж восемь комплектаций.

Эксперт, снимающий обзоры на подержанные автомобили, для канала «ВоКолесо», отметил, что при выборе этой модели важно обращать внимание на комплектацию, так как в некоторых из них идут задние барабанные тормоза, а в некоторых – дисковые.

В роли трансмиссии выступает 6-ступенчатый «автомат», который отличается живучестью. Тем не менее перед покупкой авто важно проверить, как ведёт себя КПП. Никаких толчков при переключении передач быть не должно.

С одной стороны, автомобиль выглядит модно и современно, а с другой – его дизайн наверняка быстро устареет. Хотя речь идёт о «Рио с амбициями «паркетника», который отличается наличием пластикового обвеса, размерность колёс у версии X-Line такая же, как у стандартной модели. Зато хэтчбек может порадовать простой и надёжной подвеской.

Что касается антикоррозийной обработки кузова, оцинковка у «корейца» частичная. Это значит, что в случае сильного повреждения ЛКП, появится ржавчина. Однако такой кузов будет защищен от коррозии около 9 лет, если машина не побывает в ДТП. Неоригинальные боковые стекла и перекрашенные дверные проемы говорят о том, что автомобиль наверняка побывал в серьёзной аварии.

Обзорщик подчеркнул, что при выборе Kia Rio X-Line с пробегом можно получить достойный автомобиль с хорошими тормозами, богатым оснащением.

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Автор - Алина Руднева
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