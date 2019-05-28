Не заводится после «зимней спячки»: Про раскоксовывание мотора на ВАЗ-2106 рассказал мастер

Эксперт показал, что можно сделать с «умирающим» двигателем легендарного советского автомобиля.

На YouTube-канале «автореаниматор» появилось видео, в котором мастер рассказал про раскоксовывание мотора на ВАЗ-2106. К рассказчику пригнали «шестерку», которая на заводится после «зимней спячки». Агрегат плохо запускается, а во время езды в машине ощущаются вибрации.

Мастер решил сделать в «шестерке» раскоксовывание мотора, но, дабы проверить эффективность процедуры, перед ней измерил компрессию цилиндров. Первый и второй цилиндры показали давление в 13 и 12 атмосфер соответственно. В третьем оказалось чуть меньше 9 атмосфер, а в четвертом – 9. По мнению мастера, несколько колец поршней могли «залечь», что и снизило компрессию.

Для раскоксовывания мотора мастер использовал жидкость LAVR. Она набирается в шприц, и поочередно впрыскивается в каждое из свечных отверстий. Важно, чтобы во время процедуры двигатель был хорошо прогрет. После того, как жидкость была залита в цилиндры, свечи нужно вернуть на свои места и оставить мотор на пару часов. При этом нужно каждые полчаса вручную проворачивать двигатель, чтобы шевелить цилиндры. Это позволит очищающей жидкости лучше соприкоснуться с кольцами. Далее свечи снова выкручивается, и мотор прокручивается стартером, чтобы из него вышли остатки очистителя. После этого свечи опять вкручиваются, двигатель запускается и прогревается. А затем необходима замена моторного масла.

После раскоксовывания мотор «шестерки» стал работать тише и ровнее. В машине заменили моторное масло, снова прогрели мотор, после чего были сделаны повторные замеры компрессии, которые показали, что в цилиндрах, в которых давление было 8,5 и 9 атмосфер, оно выросло до 12 атмосфер. Примечательно, что это ощутил не только компрессометр, а и сам владелец машины, который заявил, что после раскоксовывания она стала «резвее».