Выгодный внедорожник: Эксперт рассказал о преимуществах покупки LADA 4x4

Сегодня, 15:25 \\ Авто/Мото

Бессмысленно покупать дорогой внедорожник и ездить на нем только по городу, сдувая пылинки, но, при этом хвастаться спорными преимуществами.

Автоэксперт, специализирующийся на дальних перегонах автомобилей, а также внедорожниках в их классическом понимании Андрей Лапочкин на своем YouTube-канале рассказал, почему выгоднее купить LADA 4x4 «Нива», а не Renault Duster или еще более престижный и дорогостоящий Suzuki Jimny. При этом блогер утверждает, что никакого предвзятого отношения  и проплаченного «продвижения» отечественного автопрома нет, и сделанные выводы основаны на его собственных наблюдениях и опыте.

Сравнивая LADA 4x4 и Renault Duster, многие апеллируют к преимуществам «Дастера», которые также можно подвергнуть критике, а именно, улучшенное диагональное вывешивание и меньший расход топлива. Эксперт отметил, что короткой и легкой «Ниве» улучшенная «диагоналка» особо и не нужна – недостаток легко корректируется пересмотром маршрута проезда препятствия, а в случае необходимости «Ниву» можно «подтолкнуть».

У «Дастеров» место свободного дифференциала заняли блоки-имитаторы системы блокировки колес. Однако такое решение не для ежедневных нагрузок, потому как «зацеп» уменьшенных зубьев шестерен небольшой, поэтому они при нагрузках быстро истираются, и момент разблокировки колес непредсказуем. У «Нивы» все «по-простому», зато надежнее и долговечнее. Впрочем, отечественная LADA 4x4 и в обслуживании обходится гораздо дешевле, и стоит минимум на полмиллиона дешевле, чем «Дастер».

Если Renault Duster на 1-2 литра топлива на «сотню» экономичнее, то учитывая стоимость машину и ее обслуживания, для езда по пересеченной местности проще было бы купить «Ниву», и заправлять и обслуживать долгие годы.

Suzuki Jimny – хороший автомобиль с крепкой рамой и надежной трансмиссией, однако обходящийся куда дороже, чем «Дастер». Едва ли сыщется «джиппер», который потратит на покупку «Джимни» минимум 1,5 миллиона, чтобы потом «убивать» его на бездорожье. Для города и «нежной» эксплуатации можно купить что-то проще.

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Автор - Алёна Лескова
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