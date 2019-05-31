«Как будто для ядерных испытаний готовили»: Достоинства Haval H9 назвал блогер

Специалист рассказал, чем автомобиль лучше конкурентов, и почему машине не страшны водные преграды.

На YouTube-канале Dizzlike Channel опубликовано видео, в котором блогер назвал достоинства Haval H9. На обзор рассказчик взял дизельную версию внедорожника, и сообщил, что она оснащена 2-литровым двигателем отдачей 190 л.с./400 Нм, сочетающимся с 8-АКПП ZF. Этот мотор разрабатывался компанией Toyota, и он имеет надежную конструкцию. Китайцы ее почти не меняли, удачно «скрестили» его с трансмиссией ZF, а потому, силовая установка внедорожника не доставляет проблем.

Блогер заявил, что «антикор» Haval H9 сделан так, «как будто внедорожник для ядерных испытаний готовили». Машина хорошо защищена от ржавчины, не гниет, однако ее хромированные детали экстерьера со временем начинают покрываться налетом, на что жалуются некоторые владельцы модели H9.

Плюсом Haval H9 является его доступность, ведь машина с максимально доступным для нее функционалом предлагается в России за 2,7 млн рублей. «Китайца» часто сравнивают с Toyota Land Cruiser Prado, и ютубер отмечает, что последний за такие деньги продается со сравнительно скромным функционалом. Однако блогер не желает сравнивать эти две машины, хоть они обе и являются рамными внедорожниками, так как японский автомобиль оснащается постоянным полным приводом, в то время как в «китайце» – муфта. Так или иначе, она не перегревается, а потому H9 эффективен на офф-роуде. Кроме того, блогер подчеркнул, что внедорожнику не страшен гидроудар, так как воздухозаборники машины расположены достаточно высоко, на крыльях.

Напомним, дизельная версия Haval H9 в России предлагается по цене от 2 603 300 рублей. Бензиновый внедорожник стоит от 2 532 000 рублей. 2-литровый бензиновый мотор выдает мощность 245 л.с.