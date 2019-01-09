«Убийца» Toyota LC Prado едет в Россию: GAC GS8 готовится к выходу на рынок

Первые внедорожники приедут к дилерам в начале осени, передают СМИ.

Согласно данным портала «Китайские автомобили», президент компании GAC Motor Юй Цзюй подтвердил, что на российский рынок выйдет флагманский семиместный внедорожник GAC GS8. Ожидается, что первые экземпляры модели поступят в продажу в сентябре 2019 года.

Подробностей о GAC GS8 для России крайне мало. Представитель китайской компании лишь рассказал, что новый внедорожник станет первой моделью марки на российском рынке и приятно удивит автолюбителей. Также известно, что китайский флагман получит наивысшую оценку в краш-тесте C-NCAP.

Напомним, что GAC GS8 называют «убийцей» Toyota LC Prado. Недавно в сеть попали первые изображения рестайлинговой версии модели. Внедорожник обзавёлся новыми фарами, увеличенной решёткой радиатора, пересмотренными бамперами с хромированными элементами и встроенными противотуманками.

Под капотом «китайца» GAC GS8 расположится турбомотор объёмом 2.0 литра и мощностью 252 лошадиные силы. До рестайлинга этот двигатель выдавал 201 «лошадку». В качестве трансмиссии предложена АКПП Aisin.