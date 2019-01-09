«Убийца» Toyota LC Prado едет в Россию: GAC GS8 готовится к выходу на рынок

Сегодня, 08:19 \\ Авто/Мото

Первые внедорожники приедут к дилерам в начале осени, передают СМИ.

Согласно данным портала «Китайские автомобили», президент компании GAC Motor Юй Цзюй подтвердил, что на российский рынок выйдет флагманский семиместный внедорожник GAC GS8. Ожидается, что первые экземпляры модели поступят в продажу в сентябре 2019 года.

Подробностей о GAC GS8 для России крайне мало. Представитель китайской компании лишь рассказал, что новый внедорожник станет первой моделью марки на российском рынке и приятно удивит автолюбителей. Также известно, что китайский флагман получит наивысшую оценку в краш-тесте C-NCAP.

Напомним, что GAC GS8 называют «убийцей» Toyota LC Prado. Недавно в сеть попали первые изображения рестайлинговой версии модели. Внедорожник обзавёлся новыми фарами, увеличенной решёткой радиатора, пересмотренными бамперами с хромированными элементами и встроенными противотуманками.

Под капотом «китайца» GAC GS8 расположится турбомотор объёмом 2.0 литра и мощностью 252 лошадиные силы. До рестайлинга этот двигатель выдавал 201 «лошадку». В качестве трансмиссии предложена АКПП Aisin.

Поделиться новостью:
Автор - Тая Егорова
Главное за неделю

«Аркана, прощай»: Новый Changan CS85 приятно поразил блогера

Китайский кроссовер-купе сможет составить конкуренцию многим своим прославленным...

В продажу поступил новый Kia Sportage с «умным» полным приводом

Корейская компания начала продажи обновлённого Kia Sportage с полным приводом. Отметим,...

О «самочувствии» Hyundai Solaris после 200 000 км пробега рассказал владелец

Хозяин корейского «бюджетника» уверен, что основные агрегаты и узлы автомобиля способны...

«Морда от «Весты»: Новое кросс-купе Changan CS85 Coupe оценили в сети

Купеобразный кроссовер, который позиционируется как конкурент BMW X4, россиянам напомнил...

«Кто придет первым»: LADA Vesta сразилась со Skoda Rapid

Российский и чешский седаны оценили в гонке по прямой.

«Все сделано для людей»: Впечатлениями от Haval H6 поделился блогер

Поднебесный кроссовер продолжает радовать внешностью и современными технологиями.

«Пенсионерская тачка»: Новая Renault Arkana разочаровала блогера

Французский купеобразный кроссовер не оправдал ожиданий.

Для малого бизнеса и жителей села: Новые рендеры LADA Vesta в кузове пикап показали в сети

Если ранее в сети публиковались лишь концепт-арты зарубежных художников, то сейчас пришёл...

На свой страх и риск: ТОП-5 самых проблемных автомобилей со «вторички» назвали эксперты

Составлен список из нескольких иномарок, которые на российском вторичном рынке стоит...

Чего ждать от «китайца»: Впечатлениями от Chery Tiggo 7 поделилась автоэксперт

Китайский автомобиль продолжает радовать своим технологическим оснащением.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ