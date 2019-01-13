«Гремит как ведро с гайками»: В сети обсудили новую Toyota Camry

Сегодня, 22:00 \\ Авто/Мото

Один из блогеров поделился впечатлениями о Toyota Camry в новом кузове – ему понравилось все, кроме шумоизоляции и стоимости, и пользователи сети с ним согласились.

Блогер Макс Жлуктов отметил, что получив новую «внешность», Toyota Camry стала выглядеть более стильно и привлекательно для молодой аудитории. В качестве силовой установки для «японца» предложены 2-, 2,5- и 3,5-литровый моторы, однако последний стоит совсем баснословно как для «Камри». Блогеру же довелось испытать 2,5-литровую версию в паре с автоматической КПП.

Автомобиль хорошо себя проявил по городу и на трассе, показав неплохую динамику. Замер разгона от 0 до 100 показал результат в 9,9 секунды в первую попытку и 9,6 – во вторую. Блогер сообщил, что едет Toyota Camry плавно, имеет отзывчивые тормоза, вот только внутри очень шумно – по его словам, ощущение такое, будто едешь в «Жигулях». Низкий передний бампер его тоже смутил – для отечественных дорог он явно не подходит.

Оснащением новой «Камри» в богатой комплектации блогер остался доволен: это качественные материалы отделки, стильный интерьер, удобные кресла с боковой поддержкой, подлокотники, современная мультимедийная система и в целом грамотная эргономика. Но, по его словам, цена автомобилю в такой комплектации – 1,5 миллиона рублей, а никак не 2-2,5.

В комментариях мнение блогера о Toyota Camry поддержали. «Гремит как ведро с гайками», – тоже остался недоволен шумоизоляцией один из подписчиков. «Японцы уже не те, лучше KIA Optima, чем 70-я Камри», – добавил другой. «Машина из фольги», «У меня телефон крепче», – раскритиковали модель комменаторы.

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Автор - Марина Кравченко
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