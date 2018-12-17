Зазвучит по-новому: Лимитированная спецверсия Suzuki SX4 представлена в России

Одним из главных новшеств автомобиля стала качественная акустическая система. Всего в РФ приедет 50 машин.

Лимитированная спецверсия Suzuki SX4 представлена в России. Автомобиль зазвучит по-новому, ведь его оснастили «акустикой» Pioneer. Также машина получила несколько эмблем в виде иероглифа 旅, означающего «путешествие» или «поездку».

Suzuki SX4 Tabi powered by Pioneer наделен сеткой за радиаторной решеткой, задним спойлером, боковыми молдингами, оригинальными ворсовыми ковриками в салоне и багажнике, защитой картера двигателя и задними шумоизоляционными подкрылками. Спецверсия машины основана на максимальной комплектации GLX.

Система Pioneer серии A имеет карбон-пропиленовый диффузор. В передней части интерьера Suzuki SX4 установлена ее компонентная акустика, а сзади – коаксиальная. Также к спецверсии машины прилагается адаптер для зарядного устройства, набор автомобилиста и фирменная спортивная сумка.

Suzuki SX4 Tabi powered by Pioneer получил серый кузов. 25 машин оснащены передним приводом и двигателем 1.6 на 117 л.с./151 Нм. Еще 25 авто будут продаваться с полным приводом и турбодвигателем 1.4 на 140 л.с./220 Нм.

О ценнике на новинку пока ничего не говорится. Она в ближайшее время появится на отечественном рынке, и тогда озвучат ее стоимость. Стандартный Suzuki SX4 предлагается в РФ минимум за 1 139 000 рублей.