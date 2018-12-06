Аналог Hyundai Creta от Kia назвали Seltos

Сегодня, 16:39 \\ Авто/Мото

Новый компактный «паркетник» от Kia, который будет продаваться и в России, попал в объективы фотошпионов. Запечатлеть новинку удалось во время её официальной фотосессии в США.

Шпионские снимки новой модели под названием Kia Seltos опубликовало издание Autoblog. Автомобиль займёт нишу между Soul и Sportage в модельном ряду корейского бренда. Дизайн новинки напоминает концептуальный SP Signature, дбютировавший в Сеуле в марте текущего года.

Кроссовер получил светодиодные многосекционные фары головного света, такие же задние фонари и фирменную решётку радиатора «Нос тигра». При этом модель была создана на базе Hyundai Creta. Напомним, не так давно Kia поделилась эскизом салона Seltos, судя по которому авто получит мультимедийный центр с 10,25-дюймовым сенсорным экраном, причём его разместят в отдельном блоке. Также кроссовер сможет похвастаться мультифункциональным рулем.

Скорее всего, Kia Seltos предложат с 2,0-литровым 150-сильным «атмосферником» и 1,4-литровым тубомотором, выдающим 140 сил. Не исключен и выход 200-сильной версии с 1,6-литровым наддувным двигателем.

Презентация нового Kia Seltos запланирована на лето текущего года, главным направлением сбыта модели станет индийский рынок. В России кроссовер появится не раньше 2020 года.

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Автор - Алина Руднева
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