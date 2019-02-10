Ferrari представила 1000-сильный гибрид SF90 Stradale

Компания Ferrari презентовала на специальном мероприятии в Маралло новый флагман с гибридной установкой, суммарная мощность которой достигает 1 000 лошадиных сил. Новинка получила имя SF90 Stradale.

Силовая установка суперкара базируется на 4,0-литровом битурбированном V8, выдающем 780 «лошадей» при крутящем моменте 800 Нм. Эта «восьмёрка» стала мощнейшей в истории итальянского бренда.

В тандеме с ДВС работают сразу три электромотора суммарной мощностью 220 сил, причём один из них находится между бензиновым агрегатом и 8-ступенчатым «роботом». Два остальных электрических мотора приводят в движение переднюю колёсную ось. Питание агрегатов обеспечивает комплект литий-ионных батарей ёмкостью 7,9 кВт/ч.

В итоге Ferrari SF90 Stradale массой 1 570 кг может ускориться с 0 до 100 км/ч за 2,5 с, а до 200 км/ч – за 6,7 с. Максимальная скорость новинки достигает 340 км/ч. Гибридная установка способна работать двумя способами.

При выборе режима Performance работает только бензиновый ДВС, а батареи подзаряжаются от него. В режиме Qualify все моторы действуют в полную силу. Только на электротяге суперкар преодолевает до 25 км со скоростью не более 135 км/ч. Также стоит упомянуть, что в сравнении с LaFerrari жесткость шасси на изгиб выросла на 20%, а на кручение – на 40%.