Больше драйва: Обновленный кроссовер Lexus RX полностью рассекречен

Внешние изменения паркетника оказались незначительными, однако японцы постарались над технической частью модели.

Обновленный кроссовер Lexus RX полностью рассекречен. Машина, а также ее удлиненная версия RXL получили новые противотуманные фонари, переместившиеся в нижнюю часть бампера. Также небольшие изменения получили сами бамперы, а также фары, радиаторная решетка и задние огни. Для максимальных сборок модели теперь предусмотрена система адаптивного света фар BladeScan Type AHS.

В салоне обновленных Lexus RX и RXL изменилась топовая мультимедийная система – она получила тачскрин на те же 12,3 дюйма, но в другой пропорции. «Мультимедийка» имеет голосовое управление, поддерживает Android Auto и Apple CarPlay. Функционалом ее теперь можно управлять с тачпада, сменившего джойстик. Простые комплектации новинки так и будут продаваться с прежней мультимедийной системой с 8-дюймовым экраном.

Обновленный Lexus RX способен распознавать велосипедистов, а камеры машины получили увеличенную дальновидность в ночное время. Третий ряд удлиненного RXL теперь складывается для расширения багажника.

Разработчики сообщили, что Lexus RX получил больше драйва. Это выражено в доработанном кузове, который стал жестче за счет дополнительных сварных точек и швов. Кроме того, толщина стабилизаторов поперечной устойчивости машины выросла на 1 мм. Подвеска и электроусилитель авто перенастроены на повышение точности управления.

Силовую линейку новинки представляют прежние моторы 2.0 на 238 л.с. для модификации RX 300, 3.5 на 300 л.с. для RX 350 и гибридная установка на 313 л.с. для RX 450h. Продажи авто стартуют будущей осенью.