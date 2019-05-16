«Не испытываю к УАЗику доверия»: Поржавел ли УАЗ «Хантер» за 8 месяцев, проверил владелец

О склонности автомобилей Ульяновского автозавода к быстрому появлению ржавчины владелец «Хантера» знает не понаслышке, поэтому решил проверить, как «УАЗик» пережил осень и зиму.

Результатом осмотра «Хантера» на наличие ржавчины автор поделился на канале «Заметки Квадромотоциклиста». «Не испытываю к УАЗику доверия в плане антикоррозийной стойкости», – сообщил он перед началом проверки. И не зря: оказалось, что на видимая снаружи часть рамы достаточно сильно пострадала от коррозии. Поржавели и места, куда крепится заводской бампер – по мнению владельца, кажется, что их или вовсе не красили, или покрасили после сборки.

Очаги ржавчины образовались и на полу внедорожника, под ковриками: виной стала металлическая стружка, которую на заводе не убрали после сверления дыр для креплений. А в дополнение он нашел «предвестника большой-большой беды»: появились места на полу, где расслоилась и потрескалась заводская мастика, из-под которой уже виднеется железное днище.

Владелец обеспокоился увиденным, однако отметил, что для «УАЗа» это еще не такая уж обширная ржавчина. Он рассказал, что при покупке «Хантера» ему сделали антикорроизйную обработку, но на тяп-ляп, поэтому далее он планирует выполнить «антикор» всего внедорожника полностью, однако не у дилера, а в частном автосервисе.