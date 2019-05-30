«В салоне щупать надо было»: Владельца HAVAL H9 высмеяли в сети за обзор машины

Автомобилист решил пожаловаться «коллегам» на недостаток китайского внедорожника, чем навлек на себя насмешки со стороны публики.

На YouTube-канале «Жизнь на Ямале» опубликовано видео, в котором владелец HAVAL H9 показал скрипучие элементы интерьера. Рассказчик вместе с женой ощупали пластик, которым окружены водительское и пассажирское переднее место. В кадре видно, что пара изучает машину давя пальцами на приборную и центральную панель. Скрипы при этом слышны достаточно хорошо, а самый неприятный и заметный звук был «извлечен» при надавливании на пластик между дефлектором и крышкой бардачка.

Владелец HAVAL H9 выразил возмущение по поводу скрипучего пластика, и даже подумывает выразить свое недовольство производителю. Также рассказчик отметил, что в его Toyota Camry и Hover H5 таких проблем нет. Разве что у последнего немного поскрипывает пластик на торпеде, и то, не везде.

Стоит сказать, что владельца HAVAL H9 высмеяли в сети за обзор машины. По мнению пользователей, рассказчик видел, что покупал, а потому теперь ему не следует жаловаться на машину. «В салоне щупать надо было», «да ладно вам уже, раньше пластик трогать надо было» – прокомментировали ролик зрители. Уточним, что видео снималось на Ямале, в гаражах, ближе к полуночи. На это пользователи тоже обратили внимание, и сделали автору замечание, за то, что он, вместо того, чтобы отдыхать, сидит ночью в машине с женой, и ощупывает вместе с ней салон.

Напомним, HAVAL H9 продается в России по цене от 2 532 000 рублей. Семиместный внедорожник можно купить с бензиновым агрегатом тягой 245 л.с. или с дизельным мотором на 190 л.с.