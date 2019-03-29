Как «выбросить» 1,5 миллиона рублей: О KIA Sportage 2018 года с небольшим пробегом рассказал эксперт

Сегодня, 15:19 \\ Авто/Мото

Рынок подержанных авто непредсказуем, однако сегмент авто с возрастом до 1-2 лет самый опасный.

Желание приобрести хорошее и фактически новое авто и сэкономить часто впоследствии оборачивается головной болью для доверчивых покупателей, таких как владелец KIA Sportage 2018 года с пробегом всего 5 тысяч км. Автомобилю фактически полгода, по словам продавца авто в идеальном состоянии, и к нему его готовы предоставить второй комплект ключей и комплект колес. Цена вопроса 1,5 миллиона рублей.

Предвкушение скорого обладания почти новым KIA Sportage усыпило бдительность покупателя, поэтому проверка автомобиля перед покупкой не была проведена. Однако после получения денег продавец просто исчез, так и не предоставив колеса и ключи. Обманутый покупатель обратился к автокриминалисту Максиму Шелкову с просьбой посмотреть, что не так с автомобилем.

На своем YouTube‑канале эксперт выложил ролик детальной проверки, в ходе которого выяснилось, что недобросовестный продавец буквально «впарил» хлам за огромные деньги. KIA Sportage «побывал» в серьезнейшем ДТП, о чем свидетельствуют рихтовочные, малярные и сварные работы по всему периметру, «не родное» лобовое стекло вместо разбитого в результате аварии, следы посеченности на внутренней обшивке, сработавшие и просто неаккуратно заправленные за обшивку эйрбеги, разболтанный подголовник водительского сидения и многие другие дефекты. Слой шпаклевки на отдельных участках достигал 2 мм, также в глаза бросались неравномерные, невыставленные зазоры между отдельными элементами кузова.

От автомобиля просто избавились, а доверчивый покупатель просто «выбросил» 1,5 миллиона. Ни о какой безопасности при эксплуатации данного автомобиля речи быть не может.

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Автор - Алёна Лескова
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