«Королла превратилась в дорогущее пустое ведро»: В сети обсудили сравнение Hyundai Elantra и Toyota Corolla

Один из автоблогеров опубликовал сравнение Hyundai Elantra и Toyota Corolla в пользу «корейца» – пользователи отреагировали неоднозначно.

Блогер Дияс Валихан сообщил, что хоть «Королла» и является самым популярным в мире автомобилем, большую роль в ее успехе играет именно бренд, а на деле по многим параметрам она уступает той же Hyundai Elantra. Главным аргументом он назвал моторную линейку: единственный доступный для «японца» мотор 1.6 в паре с вариатором явно проигрывает выбору среди двигателей 1.6 и 2.0 в связке с «автоматом», предусмотренных для «Элантры». Учитывая, что «Тойота» стоит дороже, покупая Elantra, водитель не только экономит деньги, но и получает более мощную машину.

Если же брать топовые версии обеих моделей по примерно одинаковой цене, то здесь «кореец» выигрывает в оснащении: владелец получит люк на электроприводе, бесключевой доступ к замку, мультимедиа с большим сенсорным экраном, задний и передний датчики парковки, камеру заднего вида, удобный подлокотник, два подстаканника, карманы в дверных картах и на передних сиденьях, воздуховоды для задних пассажиров, 3-уровневый подогрев переднего ряда и 2-уровневый – заднего. Также блогер похвалил энергоемкость подвески Hyundai Elantra и возможность перевозить полноразмерную «запаску» в багажнике.

В комментариях многие пользователи с автором согласились. «Королла превратилась в дорогущее пустое ведро», «У Тойоты осталось только брендовое имя», «Элантра поинтереснее чем Королла», – пишут подписчики. Часть признала, что «кореец» будет поинтереснее, но автомобили Toyota будут покупать, потому что их проще продать на «вторичке»: «У нас люди, покупая машину, думают, как продать и за сколько», «99% покупателей Короллы хотят ее выгодно продать». И оставшиеся пользователи высказали недовольство внешностью модели Hyundai: «Морда у нее просто ужасная», «Элантру изуродовали», «Что-то китайщина какая-то».