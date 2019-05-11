«Дерганый» автомобиль: В сети названа новая проблема LADA Vesta SW Cross

Сегодня, 11:12 \\ Авто/Мото

Приобретая новую современную «Ладу» в салоне, хочется рассчитывать на то, что в ближайшие годы при прохождении плановых ТО проблем не возникнет. Однако новая «Веста» 2018 года неприятно удивила после 20 тысяч км.

В сети обсуждают новую проблему LADA Vesta SW Cross – сильное «дерганье» автомобиля на старте, причем, не важно, движение начинается вперед или назад. Обсудить проблему и, возможно, спросить совета у «вестоводов» решил блогер Вадим, выложив ролик на своем YouTube-канале «Avtochehol27».

Оказалось, что это распространенная проблема «Весты». Многие обладатели этого авто подтвердили, что столкнулись с аналогичным нестабильным поведением машины, только кто-то после 20 тысяч км пробега, а кто-то после 25 тысяч.

Блогер отметил, что для решения было предпринято обращение в сервис, где в рамках гарантийного обслуживания было заменено сцепление, топливные трубки и свечи зажигания. Однако сильнейшая вибрация и дерганье не прошли. В чем причина нестабильности пока выяснить не удалось. При этом блогер отмечает, что троганье на второй передаче не вызывает вибрации.

Отзывы владельцев LADA Vesta SW Cross, которые также столкнулись с данной проблемой, различны. Кому то после тех же манипуляций также не удалось решить проблему, кому-то помогла замена сцепления на более дорогое, а также адаптация дроссельной заслонки.

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Автор - Алёна Лескова
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