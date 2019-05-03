«Допы» – без «официалов»: Владелец Hyundai Creta поделился опытом доработки кроссовера

Автолюбитель поведал, чем дооснастил свой паркетник, почему делал это самостоятельно, а также раскрыл достоинства машины.

На YouTube-канале «Честный отзыв» опубликовано видео, в котором владелец Hyundai Creta поделился опытом доработки кроссовера. По словам рассказчика, он решил дооснастить паркетник без «официалов», так как они значительно дороже предлагают «допы». Например, крышку для двигателя автомобилист приобрел на AliExpress за 1200 рублей, в то время как у дилеров ее пришлось бы покупать за 4500 рублей.

За дооснащение Hyundai Creta круиз-контролем «официалы» требуют не менее 10000 рублей, а некоторые просят за это 12000 рублей. Однако рассказчик сообщил, что на AliExpress заказал кнопки за 2000 рублей, и с приятелем установил их в машину за 15 минут. Автор отметил, что с установкой кнопок проблем не должно возникнуть, ведь интернет изобилует инструкциями.

Также в Hyundai Creta автор установил камеру заднего вида, купил для кроссовера декоративные вставки для всех ниш, а еще машина получила мультимедийную систему с тачскрином и с возможностью соединения со смартфоном через Bluetooth и Wi-Fi.

Рассказчик заявил, что рад покупке Hyundai Creta в силу положительных качеств кроссовера. Машина комфортна, имеет высоко расположенное водительское кресло, оснащена эффективной подвеской, наделена просторным салоном, хорошо освещает дорогу. Мотор 2.0 обеспечивает паркетнику достаточную динамику, и автор подчеркивает, что «Крету» лучше покупать с этим двигателем, а не с 1.6, так как последний слабее, но будет потреблять столько же топлива, сколько и 2-литровый мотор.