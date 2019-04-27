«Едва не влетел на 85 000 рублей»: О необходимости страховки для Toyota Land Cruiser Prado рассказал владелец

Сегодня, 05:00 \\ Авто/Мото

По словам водителя, наличие страховки позволяет ему чувствовать себя увереннее за рулём.

Для своего YouTube-канала «Мысля от Эдгара» владелец Toyota Land Cruiser Prado снял небольшое видео, в ходе которого рассказал, во сколько ему обошлось страхование КАСКО и ОСАГО для «Прадика», а также объяснил, почему отказываться от него – максимально плохая идея.

Блогер приобрел себе Toyota Prado чуть больше года назад, и уже спустя всего два месяца, он понял, что страховка автомобиля ему очень помогла. Во время езды по легкому бездорожью, в лобовое стекло японского внедорожника влетел камень средних размеров. Стекло выдержало, но трещины пошли огромные, потому водитель решил, что нужно его заменить.

Заявку на бесплатную замену его страховая компания рассматривала три долгих дня, и её вердикт был удовлетворительным – стекло Toyota Land Cruiser Prado удалось поменять бесплатно, хотя была вероятность, что автомобилисту пришлось бы заплатить полную стоимость нового «лобаша», которая выходила крайне неприятной.

«Едва не влетел на 85 000 рублей. И это ведь было только начало», – рассказывает автор видео о необходимости страховки для Toyota Land Cruiser Prado, уточняя, что без неё ему приходилось бы каждый раз садиться за руль, жутко волнуясь о том, что в любой момент что-либо может пойти не так: «А так – заплатил 130 000 рублей и спишь спокойно».

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Автор - Алекс Ройзман
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