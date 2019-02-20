«Автомобиль для людей»: О главных достоинствах Haval H6 2019 рассказал блогер

Популярный обзорщик остался в восторге от своего нового кроссовера, изъянов в котором он отыскать не сумел.

С момента покупки, автор видео Роман Романов проехал на своём автомобиле всего лишь 219 километров, что, впрочем, не стало преградой для его желания поделиться главными преимуществами кроссовера Haval H6 2019 года выпуска. В первую очередь, блогер обсудил его роскошный интерьер.

Отделка салона, качественный пластик, обилие разного рода кнопок и регуляторов – всё это сделано с душой, и выполнено на высочайшем уровне. Haval H6 восторгает владельца внушительным запасом свободного пространства даже для 2-метровых пассажиров, а также радует своим оснащением.

Цифровая приборная панель смотрится максимально стильно несмотря на то, что изначально она казалась водителю сомнительным решением. Огромный сенсорный дисплей, премиальная акустика, широкие возможности в области регулировок сидений – всё это блогер считает несравненными достоинствами Haval H6.

«Автомобиль для людей», – лаконичный итог подвел водитель, похвалив также динамические характеристики большого кроссовера Haval H6, турбомотор которого преспокойно позволяет автолюбителю чувствовать себя комфортно в любых дорожных условиях.