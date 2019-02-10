Не такая уж и новая: Mazda 3 2019 получила ОТТС в России

Появившийся в базе Росстандарта документ указывает на то, что для РФ оснащение японского автомобиля урезали.

Модель Mazda 3 2019 получила ОТТС в России. Судя по документу, для РФ эта машина будет не такая уж и новая, потому что инновационным мотором Skyactiv-X она не будет комплектоваться для российского рынка. Кроме того, в стране нельзя будет купить «тройку» с полным приводом.

Новая Mazda 3 сертифицирована в России как хэтчбек и седан. Силовую линейку автомобиля в РФ представят старые моторы 1.5 на 120 л.с. и 2.0 на 150 л.с. Оба двигателя агрегатируются 6-МКПП или АКПП.

Уже в стандартном виде новая Mazda 3 будет предлагаться в России с семью эйрбэгами, кондиционером, системой стабилизации ESP, омывателем фар и аудиосистемой. Опционально автомобиль можно будет дополнить адаптивным круиз-контролем, светодиодными фарами, кожаной обивкой кресел, круговым обзором и водительским креслом с электрическим приводом.

Начало продаж новой Mazda 3 в России намечено на конец июня нынешнего года. Изначально отечественные шоу-румы японской марки пополнятся хэтчбеками с мотором 1.5, а осенью до РФ доберутся седаны с двигателем 2.0.

Напомним, модель Mazda 3 стала на конвейер в 2004 году, и актуальное поколение машины является четвертым для нее. Предыдущие поколения машины были тесными для пассажиров заднего ряда, однако в четвертой генерации данная проблема может быть решена, ведь колесную базу авто увеличили на 25 см.