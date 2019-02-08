Изменения везде, кроме моторного отсека: Представлен новый BMW X1 2020 модельного года

Сегодня, 19:02 \\ Авто/Мото

Ожидаемая новинка от немецкого бренда подверглась массе доработок, затронувших практически все области автомобиля.

Продажи нового BMW X1 2020 модельного года стартуют в Северной Америке лишь в конце осени, однако официально представить рестайлинговый кроссовер баварский автогигант решился сейчас. В автомобиле изменился экстерьер и интерьер, а также оснащение, но силовой агрегат остался нетронутым.

Как и ранее, BMW X1 будет оснащаться турбочетверкой на 2,0 литра и 228 лошадиных сил, агрегирующих с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль получил несколько переработанную радиаторную решетку, а также «свежие» светодиодные ДХО и новую форму фар. Что касается кормы «немца», то здесь можно отметить появление L-образной оптики, а также расширившихся патрубков выхлопа.

В интерьере BMW X1 также произошли значимые изменения. Отныне автомобиль оснастят стильным селектором переключения передач, оригинальной отделкой сидений и салона, небольшими проекторами для открытия дверей, 8,8-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы и многим другим. Ценники и доступные комплектации BMW X1 будут объявлены ближе к началу продаж.

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Автор - Алекс Ройзман
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