Стоит ли устанавливать: Владелец УАЗ «Патриот» поделился отзывом о пневмоподвеске

Сегодня, 10:00 \\ Авто/Мото

Автолюбитель после года эксплуатации внедорожника с доработкой, раскрыл ее минусы и плюсы.

Пользователь YouTube Владимир Владимирович показал ролик, в котором поделился отзывом о пневмоподвеске, которую установил на свой внедорожник. Владелец машины отметил, что многие автомобилисты не уверены, стоит ли устанавливать «пневму» на «вездеход», и в ролике рассказал, почему не нужно бояться такого апгрейда.

Наиболее заметным недостатком пневмоподвески на УАЗ «Патриот» рассказчик назвал мягкость. На лежачих полицейских она срабатывает таким образом, что машина «подпрыгивает», чего не наблюдается при использовании стандартной подвески. Однако автор отмечает, что «пробития» на пневмоподвеске практически невозможны, но в колесах должно быть давление как минимум по 2,5 атмосферы. В таком случае дискомфорт от ударов будет минимальным.

Говоря о плюсах, рассказчик обратил внимание на то, что если УАЗ «Патриот» с пневмоподвеской хорошо загрузить, то он не проседает, как на пружинах. Еще одним приятным моментом «пневмы» является бесшумность – в машине не слышны разнообразные стуки и скрипы, когда она едет по неровностям.

Пневмоподвеска благотворно повлияла и на управляемость УАЗ «Патриот». По словам автора, машина стала увереннее на мелких неровностях и гравии, по которым при использовании стандартной подвески она «плыла». Еще рассказчик отметил, что с «пневмой» внедорожник не кренится и не раскачивается, хотя интернет-пользователи нередко утверждают обратное.

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Автор - Макс Обломов
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