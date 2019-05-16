Выбирая «Десятку»: Проблемные моменты подержанного ВАЗ-2110 раскрыл обзорщик

Блогер объяснил, на что нужно обратить внимание, чтобы купить беспроблемную «Десятку».

В первую очередь, чтобы удостовериться в неучастии в разного рода авариях, обзорщик Алексей Сердюков советует осмотреть все стекла подержанного ВАЗ-2110. Если год на маркировке совпадает с годом выпуска автомобиля, то скорее всего это значит, что машина «чиста» и никаких подводных камней в виде попадания в ДТП у неё нет.

Проблемными моментами ВАЗ-2110 можно называть и коррозию, устойчивость к которой у некоторых экземпляров «Десятки» попросту стремится к нулю. Особенно страдают от ржавчины колесные арки и днище, потому эксперт советует заглянуть туда перед покупкой, чтобы не «влететь» на приличную сумму денег, которая потребуется за переварку днища.

Наконец, выбирая «Десятку», рекомендуется тщательно осмотреть моторный отсёк на предмет наличия там заводских наклеек. Они расположены прямо под кромкой крышки капота, а также на двигателе и фарах. Если они отсутствуют, то потенциальному покупателю стоит задуматься о том, чтобы поискать себе другой ВАЗ-2110, поскольку тут речь может идти о замене некоторых узлов и агрегатом или обо всей передней части автомобиля целиком.