«Почему от него так пищат?»: Так ли хорош внедорожник Geely Atlas, выяснила обзорщица

Автоледи решила самолично узнать, заслужил ли китайский бестселлер такой популярности.

Для своего канала «Лиса Рулит» популярная обзорщица устроила тест-драйв внедорожника Geely Atlas. Для начала, девушка сразу заявила, что он привлекает отсутствием каких-либо раздражающих факторов во время езды. Никаких неприятных запахов, хорошая шумоизоляция, весь пластик, использованный в отделке, пускай и не немецкого качества, но всё равно – максимально достойный, не скрипит и не царапается, всё в целом очень комфортно.

Профиль сидений Geely Atlas максимально удобный, присутствует боковая поддержка, но сама спинка кажется автолюбительнице несколько жестковатой: «Спина всё равно немного затекает в любом положении, но это уже очень субъективно». Встроенная мультимедиа кажется девушке не самой удачной, однако и тут она уточняет, что это уже её личные предпочтения, поскольку она просто привыкла к русифицированным системам на других своих автомобилях.

Что касается динамики Geely Atlas с 1,8-литровым турбомотором, то здесь автомобилистка считает, что о «взрывных скоростях» тут не может быть и речи, однако при этом, что на скоростной трассе, что в черте города, китайский кроссовер вполне хорош, и остается достаточно маневренным, и едет вполне себе неплохо. «Почему от него так пищат? Потому что он лишен недостатков, присущих аналогичным внедорожникам», – похвалила Geely Atlas обзорщица.