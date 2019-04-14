«Приятный американец» против «мини-Кодиака»: О выборе между Ford Kuga и Skoda Karoq рассказал эксперт

Сегодня, 18:00 \\ Авто/Мото

Автолюбитель никак не может определиться, какой из двух достойных кроссоверов ему купить.

Своими наблюдениями эксперт поделился на одном из автомобильных форумов, объяснив, что недавно он решил обзавестись новой машиной «повыше», и из всевозможных вариантов, на выбор ему остались лишь Ford Kuga и Skoda Karoq. «Американец» 2018 года выпуска подкупал водителя надежным 1,5-литровым дизельным мотором, скромным расходом и приятным ценником – планируемый бюджет покупки составлял 30 000$, а «Куга» стоил на 5 000 дешевле.

Впрочем, и недостатков у него хватало – у автолюбителя вызывала вопросы коробка передач PowerShift, а 120 лошадиных сил, по мнению водителя, могло и не хватать для кроссовера такого веса. «Приятный американец», как назвал Ford Kuga эксперт, смущал и слабенькой мультимедийной системой. Что примечательно, у Skoda Karoq плюсы и минусы оказались совершенно другими, что ещё сильнее осложнило выбор.

Чешский кроссовер привлёк внимание автомобилиста потрясающим интерьером, за который Skoda Karoq удостоился прозвища «мини-Кодиак». Показатели динамики и расхода у «чеха» с 1,5-литровым мотором и коробкой передач DSG также радовали водителя, но смущал его тот факт, что нет выбора среди силовых установок – турбомотор и ничего больше. Также автолюбителю не нравится, что к «продолжительности жизни» турбины в сети слишком уж много вопросов.

«Цена завышена, размер меньше конкурентов, да и сухая DSG – та ещё трансмиссия, много непоняток с ней», – жалуется водитель. Комментаторы в сети предложили водителю подождать с окончательным выбором кроссовера до лета, поскольку тогда ожидается, что Skoda Karoq получит дизельный мотор с полноприводной компоновкой, а Ford Kuga – сможет похвастать переработанным интерьером.

Поделиться новостью:
Автор - Алекс Ройзман
Главное за неделю

«Аркана, прощай»: Новый Changan CS85 приятно поразил блогера

Китайский кроссовер-купе сможет составить конкуренцию многим своим прославленным...

В продажу поступил новый Kia Sportage с «умным» полным приводом

Корейская компания начала продажи обновлённого Kia Sportage с полным приводом. Отметим,...

О «самочувствии» Hyundai Solaris после 200 000 км пробега рассказал владелец

Хозяин корейского «бюджетника» уверен, что основные агрегаты и узлы автомобиля способны...

«Морда от «Весты»: Новое кросс-купе Changan CS85 Coupe оценили в сети

Купеобразный кроссовер, который позиционируется как конкурент BMW X4, россиянам напомнил...

«Китаец» за 2 миллиона: Кросс-купе Geely FY11 приедет в Россию уже в следующем году

Об этом рассказал гендир китайской компании, уточнив, что дебют амбициозного кросс-купе...

«Кто придет первым»: LADA Vesta сразилась со Skoda Rapid

Российский и чешский седаны оценили в гонке по прямой.

«Пенсионерская тачка»: Новая Renault Arkana разочаровала блогера

Французский купеобразный кроссовер не оправдал ожиданий.

«Все сделано для людей»: Впечатлениями от Haval H6 поделился блогер

Поднебесный кроссовер продолжает радовать внешностью и современными технологиями.

Для малого бизнеса и жителей села: Новые рендеры LADA Vesta в кузове пикап показали в сети

Если ранее в сети публиковались лишь концепт-арты зарубежных художников, то сейчас пришёл...

Эксперты составили ТОП-5 кроссоверов с неубиваемой подвеской

Для того, чтобы ездить по российским дорогам, которые не отличаются хорошим качеством,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ