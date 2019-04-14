«Приятный американец» против «мини-Кодиака»: О выборе между Ford Kuga и Skoda Karoq рассказал эксперт
Автолюбитель никак не может определиться, какой из двух достойных кроссоверов ему купить.
Своими наблюдениями эксперт поделился на одном из автомобильных форумов, объяснив, что недавно он решил обзавестись новой машиной «повыше», и из всевозможных вариантов, на выбор ему остались лишь Ford Kuga и Skoda Karoq. «Американец» 2018 года выпуска подкупал водителя надежным 1,5-литровым дизельным мотором, скромным расходом и приятным ценником – планируемый бюджет покупки составлял 30 000$, а «Куга» стоил на 5 000 дешевле.
Впрочем, и недостатков у него хватало – у автолюбителя вызывала вопросы коробка передач PowerShift, а 120 лошадиных сил, по мнению водителя, могло и не хватать для кроссовера такого веса. «Приятный американец», как назвал Ford Kuga эксперт, смущал и слабенькой мультимедийной системой. Что примечательно, у Skoda Karoq плюсы и минусы оказались совершенно другими, что ещё сильнее осложнило выбор.
Чешский кроссовер привлёк внимание автомобилиста потрясающим интерьером, за который Skoda Karoq удостоился прозвища «мини-Кодиак». Показатели динамики и расхода у «чеха» с 1,5-литровым мотором и коробкой передач DSG также радовали водителя, но смущал его тот факт, что нет выбора среди силовых установок – турбомотор и ничего больше. Также автолюбителю не нравится, что к «продолжительности жизни» турбины в сети слишком уж много вопросов.
«Цена завышена, размер меньше конкурентов, да и сухая DSG – та ещё трансмиссия, много непоняток с ней», – жалуется водитель. Комментаторы в сети предложили водителю подождать с окончательным выбором кроссовера до лета, поскольку тогда ожидается, что Skoda Karoq получит дизельный мотор с полноприводной компоновкой, а Ford Kuga – сможет похвастать переработанным интерьером.