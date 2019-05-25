«Японцы всегда столько жрут, привыкай»: О борьбе с «масложором» Toyota Camry рассказали в сети

Автолюбитель пожаловался, что его «Камрюха» сжигает по 1 литру масла на 13-15 тысяч километров.

Об этом он рассказал в сообществе «ВКонтакте», посвященном японскому седану. Водитель объясняет, что на его Toyota Camry XV40 с 2,4-литровым двигателем начала слишком уж сильно расходовать масло. Автомобилист назвал данную проблему настоящим «масложором» и попросил советов по борьбе с ним, однако мнения комментаторов в сети на этот счёт очень сильно разделились.

Кто-то считает, что в таком расходе нет ничего зазорного, поскольку масло, по советам бывалых автовладельцев, как раз и рекомендуется менять каждые 15 000 километров. Нашлись и те водители, кто посоветовал недовольному владельцу Toyota Camry сменить машину на аналогичную, но уже с 3,5-литровым двигателем, поскольку она «масложором» не страдает и вовсе: «Бери 3.5. У меня она 120 000 км проехала, ни грамма не жрёт».

Однако полезных рекомендаций о методах снижения расхода масла на Toyota Camry также хватило. Водителю уверенно порекомендовали поменять маслосъемные кольца и колпачки, а также проверить выработку цилиндров: «Если она есть – нужно гильзануть. И двигатель, желательно, тоже». Большинство же водителей призналось, что данную ситуацию не исправить никак: «Японцы всегда столько жрут, привыкай», «У тебя просто синдром паники после покупки машины».